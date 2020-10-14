Ярославль, , 14:34 — REGNUM Мэрия Ярославля планирует возобновить работу троллейбусов на Тутаевском шоссе в середине ноября. Об этом сообщил мэр города Владимир Волков.

Работы на Тутаевском шоссе City-yaroslavl.ru

Шоссе долгое время было закрыто на реконструкцию. Сейчас по нему возобновили движение транспорта, ведется монтаж контактной сети для троллейбусов.

«Уже установлены опоры, кронштейны, начинается монтаж контактного провода, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский. — По нашей оценке работы продлятся около двух недель. Некоторое время уйдёт на настройку. Планируем начать движение даже раньше, в начале ноября. Середина — это крайний срок».

По словам Сергея Волканевского, движение троллейбусов №№ 3, 4 сохранится в прежнем объёме. Работы на Тутаевском шоссе велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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