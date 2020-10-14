Ярославль, 14 октября 2020, 14:34 — REGNUM Мэрия Ярославля планирует возобновить работу троллейбусов на Тутаевском шоссе в середине ноября. Об этом сообщил мэр города Владимир Волков.
Шоссе долгое время было закрыто на реконструкцию. Сейчас по нему возобновили движение транспорта, ведется монтаж контактной сети для троллейбусов.
По словам Сергея Волканевского, движение троллейбусов №№ 3, 4 сохранится в прежнем объёме. Работы на Тутаевском шоссе велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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