Самара, , 14:35 — REGNUM Лучшие предприятия выбирают в Самарской области в рамках конкурса «Достояние губернии». Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, заседание экспертного совета регионального конкурса компаний «Достояние губернии» состоялось 13 октября. В итоге специалисты выбирали пять фаворитов в каждой номинации. В дальнейшем лишь три предприятия в каждой номинации определятся большинством голосов. Они-то и составят список финалистов конкурса.

По словам главного врача Самарской клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Андрея Золотарева, в конкурсе сильная конкуренция, поэтому не просто выбрать организацию, которая действительно является лицом региона. В текущем году выбирать очень сложно, поскольку на участие поступила 291 заявка, что является рекордным показателем. При этом увеличивается как количество компаний, так и улучшается их «качество».

Отмечается, что в конкурсе, который ежегодно проводится в регионе, семь номинаций: «Промышленность», «Гостеприимная губерния», «Здоровье и красота», «Торговая марка в категории «Товары народного потребления», «Предпринимательство. Малый и средний бизнес», «Агропромышленный комплекс», а также «Бренд региона».

В течение трех лет проведения конкурса его финалистами стали свыше 80 предприятий области. При этом 32 предприятия стали победителями, а значит и обладателями статуса «Достояние Губернии».

Сообщается, что победители текущего года станут известны 9 ноября. Их объявят в Самарском академическом театре оперы и балета.

В 2020 году ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии» проходит в четвёртый раз. Принять участие в нем может любая организация, которая работает в Самарской области не менее трех лет. При этом она должна сочетает в себе динамичное развитие и высокую рентабельность, а также вносить вклад в развитие области.

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