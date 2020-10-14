Нижний Новгород, , 14:32 — REGNUM Несколько вариантов коммерческого фургона на базе автомобиля Lada Granta начали собирать на заводе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Igrader.ru.

Линейка фургонов создана под любой груз и разную грузоподъемность. В начале лета нынешнего года на автопредприятии уже были собраны тестовые образцы автомобиля. Теперь с конвейера предприятия сходят серийные фургоны.

Автомобили могут перевозить от 700 кг груза до 900 кг. Все модели комплектуются задней пневматической подвеской. Водитель может отрегулировать как клиренс, так и жесткость пружин подвески. Кроме того, доступна функция выравнивания автомобиля при загрузке.

Все модели Granta Prima имеют 87-сильный мотор рабочим объёмом 1,6 л, который агрегатируется с 5-позиционной «механикой».

Напомним, фургон Granta Prima является альтернативой модели ВИС-Авто.

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