Нижний Новгород, 14 октября 2020, 14:32 — REGNUM Несколько вариантов коммерческого фургона на базе автомобиля Lada Granta начали собирать на заводе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Igrader.ru.
Линейка фургонов создана под любой груз и разную грузоподъемность. В начале лета нынешнего года на автопредприятии уже были собраны тестовые образцы автомобиля. Теперь с конвейера предприятия сходят серийные фургоны.
Автомобили могут перевозить от 700 кг груза до 900 кг. Все модели комплектуются задней пневматической подвеской. Водитель может отрегулировать как клиренс, так и жесткость пружин подвески. Кроме того, доступна функция выравнивания автомобиля при загрузке.
Все модели Granta Prima имеют 87-сильный мотор рабочим объёмом 1,6 л, который агрегатируется с 5-позиционной «механикой».
Напомним, фургон Granta Prima является альтернативой модели ВИС-Авто.
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