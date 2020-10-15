Москва, , 05:11 — REGNUM «Война всё спишет», гласит народная мудрость. Примерно так же по всему миру пытаются все экономические промахи списать на ужасный коронакризис. Почему лживость таких попыток становится очевидна при внимательном изучении вопроса, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Обсуждая коронакризис, больно ударивший по экономикам всех стран, многие эксперты, сознательно или по инерции мышления, приписывают ужасному вирусу даже то, что он вовсе не совершал. Ведь проблемы в глобализируемых экономиках начались уже давно и, например, кризис 2008 года стал лишь самым на тот момент громким, но отнюдь не единственным «предупреждающим сигналом».

С тех пор доказательств несоответствия глобализационной реальности планам ее «изготовителей» накопилось предостаточно. Так получится ли у них списать собственные ошибки на зловредный (но не настолько всемогущий) вирус? Читайте статью Галины Смирновой «Лукавые прогнозы: не пандемия причина роста нищеты в мире».