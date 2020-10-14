Москва, , 14:15 — REGNUM Инициатива Центрального банка (ЦБ) по созданию в России «цифрового рубля» соответствует духу времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«ЦБ не является первопроходцем здесь, Народный банк Китая уже объявил о создании цифрового юаня, опыт китайских партнеров будет актуален для российских коллег. В целом, инициатива соответствует духу времени, финансовый блокчейн — это современная технология, которая может дать многое для развития системы платежей в национальных валютах, однако, возникает ряд вопросов, связанных с безопасностью такой системы», — сказал Манкевич.

Другая проблема — это личная свобода и безопасность транзакций. Развитие цифровых валют облегчает блокировку отдельного пользователя, а также полный централизованный контроль над транзакциями, что вызывает некоторые опасения, считает глава РАСПП.

«Другая проблема — это эмиссия. Если эмиссия наличных и безналичных денег более прозрачна и может отслеживаться, то механизм эмиссии цифрового рубля пока не очень понятен. Кроме того, на текущий момент Минфин не выполняет планы по привлечению заимствований по ОФЗ и растут соблазны эмиссионного финансирования госдолга, обсуждаемые уже в открытую. Это создает риски обнуления всех достижений ЦБ за последние 10 лет по снижению инфляции», — заявил Манкевич.

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