Красноярск, , 14:05 — REGNUM «Норникель» и Красноярский край могут заключить новое соглашение о социально-экономическом партнёрстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

14 октября в Красноярском крае состоялось выездное совещание комитетов Совета Федерации, на котором обсудили вопросы социально-экономического развития Норильска.

Как отметил на совещании председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, Норильск целиком связан в своём развитии с деятельностью градообразующего предприятия. На сегодняшний день средний показатель физического износа жилых домов в этом городе приближается к 50%. Доля аварийного жилья превышает среднероссийский уровень, коммунальные сети требуют замены.

Лапшин подчеркнул, что в Норильске уже много лет не возводится новое жильё. Последний многоквартирный дом был сдан в 2002 году. При этом программа переселения жителей «на материк», которую регион в последние годы реализовывал совместно с «Норникелем», завершила своё действие. Краевые власти подчёркивают, что Норильску необходима масштабная программа реновации жилого фонда.

«Мы предлагаем компании подписать новое соглашение с правительством Красноярского края об участии в социально-экономических программах с разделами, включающими мероприятия по переселению, модернизации и развитию объектов социальной и инженерной инфраструктуры города», — отметил Лапшин.

Председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко указал на пассивную позицию администрации Норильска в реализации федеральных проектов. В том числе, это касается проекта «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». Схожие мнения высказали и другие участники совещания. Мельниченко призвал «навести порядок в менеджменте города».

На совещании было предложено подготовить проект нового соглашения между ГМК «Норильский никель» и Красноярским краем. В результате должна последовать разработка комплексной программы социально-экономического развития Норильска.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 13−14 октября работает делегация Совфеда. В том числе в ходе работы сенаторов обсуждались последствия крупной аварии, произошедшей в Норильске в конце мая 2020 года, когда из хранилища Норильской ТЭЦ-3 разлилось свыше 21 тыс. тонн дизельного топлива.

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Заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев подчеркнул, что самой острой проблемой города Норильска является экология.

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