Москва, 14 октября 2020, 13:50 — REGNUM Маловероятно, что цифровой рубль, о котором заговорили в Банке России, появится в скором времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Как подчеркнул Юденков, опыт других стран показывает, что технология работает, но эффективной ее пока назвать нельзя — она еще находится в «режиме тестирования».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин рассказал, чем может быть полезен цифровой рубль.
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