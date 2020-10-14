Москва, , 13:50 — REGNUM Маловероятно, что цифровой рубль, о котором заговорили в Банке России, появится в скором времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

«В заявлениях о новом виде валюты Банк России, очевидно, ориентируется на Центральный банк Китая и его цифровой юань. Но вероятность появления цифрового рубля в ближайшее время крайне невысокая, потому что Центробанк РФ не владеет технологиями, которые для этого нужны, — предположил экономист. — Однако появление его в принципе неизбежно, ведь весь мир идет к цифровой экономике. Все цифровые платежи будут под контролем ЦБ, «обналичка» и вывод средств за границу исчезнут как явление».

Как подчеркнул Юденков, опыт других стран показывает, что технология работает, но эффективной ее пока назвать нельзя — она еще находится в «режиме тестирования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин рассказал, чем может быть полезен цифровой рубль.

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