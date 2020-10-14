Пекин, , 13:53 — REGNUM По итогам апреля — сентября текущего года одним из самых продаваемых иностранных кроссоверов в Китае стала модель Toyota Wildlander. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Журналисты отмечают, что за указанный период Wildlander разошёлся рекордным тиражом в 52 тыс. единиц, впервые попав в десятку самых покупаемых иностранных кроссоверов в КНР.

Длина японской модели составляет 4665 мм, а межосевое расстояние колёс равно 2690 мм. Под капотом автомобиля функционирует 171-сильный атмосферный мотор рабочим объёмом два литра.

В моторной линейки авто есть также гибридная силовая установка, которая создана на базе 2,5-литрового движка и электромотора. Общая мощность агрегата равна 222 л. с. Все двигатели модели сочетаются с вариатором.

Напомним, базовая комплектация Toyota Wildlander продаётся в Китае за 171,8 тыс. юаней (около 1,97 млн рублей).

Читайте также: Обнародованы результаты продаж машин Toyota в России