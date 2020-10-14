Москва, , 13:48 — REGNUM Цены на нефть в целом продолжают держать прежний коридор колебаний вокруг отметки в $42 за баррель Brent приблизительно с разбросом в пределах одного доллара в обе стороны. Об этом 14 октября сообщил ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

По его словам, среди краткосрочных факторов можно выделить, что добыча в Мексиканском заливе после ураганов снова увеличивается. А на более длинном горизонте для сырьевых рынков важно, что в Китае промышленное производство растёт, по итогам сентября ожидаются цифры порядка +5,7% год к году, да и сервисный сектор там чувствует себя отнюдь не плохо, точные данные опубликуют к концу недели, но спрос из Азии во многом «отложенного свойства» из-за всё ещё относительно высокой заполненности резервуаров, отметил эксперт.

Он добавил, что согласно обновлённому вчера прогнозу МВФ, специалисты фонда скорректировали ожидаемые темпы роста в Китае на 0,9% вверх по 2020 году, считая, что они не только будут положительными, но и покажут подъём на 1,9%, а глобальный ВВП в 2021 году способен восстановиться более чем на 5%.

По его словам, конкретно по Китаю эксперты МВФ ожидают и вовсе роста на действительно высокие 8,2%, так что позднее китайский фактор наверняка способен будет оказать нефтяному рынку поддержку, однако пока что Международное энергетическое агентство (IEA) официально придерживается мнения, что мировое потребление топлива вернётся к докризисному уровню не раньше конца 2023 года, и то если коронавирус удастся взять в течение следующего года под контроль, что оживило бы и транспортное сообщение. А ОПЕК вчера дала оценку, что спрос в 2021 году станет больше на 6,54 млн баррелей в день, что на 80 тыс. баррелей ниже их прогноза месячной давности, а министр энергетики Арабских Эмиратов заявил: «ОПЕК продолжит ориентироваться на планы постепенно увеличивать добычу с января», отметил Пушкарёв.

По его словам, многие эксперты придерживаются мнения, что на полноценное восстановление именно в энергетическом секторе потребуются в любом случае не месяцы, а годы. По меркам этих оценок и закладываясь на оптимизм фондовых площадок Америки, нефть чувствует себя относительно неплохо: мы видели, что цены в начале октября, соскользнув почти до $38,5 за баррель, были не склонны оставаться там долго, и такие уровни рынок посчитал заниженными. Но и для более быстрого роста цен пока особых оснований не просматривается, считает эксперт.

Есть, конечно же, и риски, связанные с американскими выборами 3 ноября: некоторые опасаются, что в случае победы Джо Байдена его администрация может вернуться к ядерной сделке с Ираном, сняв эмбарго и на нефтяные поставки, а тогда избыток предложения опередит спрос, отметил он.

В то же время, добавил Пушкарёв, рост в Европе осенью идёт значительно медленнее ожиданий, что подтвердил вчера и представитель управляющего совета ЕЦБ Клаас Нот. Он уточнил, выступая перед репортёрами: есть причины считать, что вторая волна или всплеск заражений окажет куда менее драматичное влияние, чем повлияла на экономику Старого Света первая волна весной, к которой никто не был по-настоящему готов, а теперь бизнес успел адаптироваться. Но локальные экономические ограничения в ряде европейских стран, и в целом «новая нормальность» с масками и пониженной активностью потребителей, осложняет жизнь, а ЕЦБ пока не принимает новых мер поддержки, продолжая мониторить экономический фон. Последние данные от немецкого института ZEW показали: свежий индекс деловых настроений по Еврозоне в целом составил только 52,3 пункта по сравнению с гораздо более высоким показателем 73,9 пункта на середину сентября, так что и европейские новости пока тоже скорее удерживают нефть от более заметного роста, заявил эксперт.