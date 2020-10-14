Джакарта, , 13:35 — REGNUM В индонезийской ассоциации пальмового масла отметили, что производство сырого пальмового масла и его производных достигло в августе 2020 года 4,8 млн тонн, что на 13,74% больше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Antara.

Исполнительный директор индонезийской ассоциации пальмового масла Мукти Сарджоно заявил, что с января по август 2020 года производство пальмового масла на 6,7% ниже, чем за тот же период 2019 года.

В целом внутреннее потребление в августе достигло 1,38 млн тонн или снизилось на 3,3% по сравнению с потреблением в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Индонезии заявили, что до сих пор ведомство ждёт подтверждения от аппарата безопасности Филиппин относительно статуса индонезийской гражданки Наны Исирани, которая подозревается в терроризме.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии ждёт ответ Филиппин о причастных к терроризму согражданах

Читайте развитие сюжета: Компания Huawei создает цифровую систему в Индонезии