Сеул, , 13:37 — REGNUM Первый вице-председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон возглавил концерн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Данное решение было принято 14 сентября в ходе заседания совета директоров.

Известно, что Чон Ый Сон сменил своего отца Чон Мон Гу, возглавлявшего крупнейший в стране автомобильный концерн с 2000 года.

Отмечается, что церемония по случаю вступления Чон Ый Сона в должность главы концерна проводиться не будет.

Ожидается, что новый руководитель компании в ближайшее время сосредоточится на преодолении последствий пандемии коронавируса и развитии бизнеса в области автомобилей будущего.