Чебоксары, , 13:23 — REGNUM В Чувашии проиндексируют затраты на организацию и проведение спортивных мероприятий, а также обеспечение питанием спортсменов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято на заседании регионального правительства.

Проектом постановления предлагается проиндексировать на 3% финансирование спортивных мероприятий и обеспечения питанием воспитанников училищ олимпийского резерва и спортсменов центров спортивной подготовки. Речь идёт о питании спортсменов и участников спортивных мероприятий, расходах на памятные призы для награждения победителей и призеров соревнований, обеспечение безопасности при проведении стартов, а также затратах на организацию транспортного сопровождения участников спортивных мероприятий.

Кроме того, будут проиндексированы расходы на обеспечение участников тренировочных сборов и всероссийских спортивных мероприятий фармакологическими, восстановительными средствами, витаминами, медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными материалами

По словам министра спорта Чувашии Василия Петрова, действующие нормы расходов были увеличены в последний раз в 2013 году. По его мнению, это позволит улучшить обеспечение подготовки резерва для спортивных сборных команд Чувашии и России, повысить качество организации и проведения республиканских и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий.