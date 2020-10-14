Бангкок, , 13:14 — REGNUM Китайский автопроизводитель Great Wall Motor выкупил у американского концерна General Motors предприятие в Районге (Таиланд). Об этом сообщает RG.

На этом предприятии GM собирал вседорожники и пикапы марки Chevrolet. Отмечается, что мощности завода достаточно, чтобы выпускать до 80 тыс. машин в год. О желании Great Wall Motor купить предприятие в Районге стало известно ещё в начале февраля 2020 года. Сделка же была закрыта лишь к началу октября.

В китайской компании планируют сделать из этого предприятия плацдарм для завоевания рынков Юго-Восточной Азии. На мощностях завода будут собирать как обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и электрокары.

На этом Great Wall останавливаться не собирается. Компания уже с января ведёт переговоры о приобретении завода GM в индийском городе Талегаон. Однако пока переговоры временно приостановлены из-за обострения пограничного конфликта между Индией и Китаем.

Напомним, в третьем квартале нынешнего года в Соединённых Штатах продажи у General Motors снизились на 10%, до 665 192 автомобилей.

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