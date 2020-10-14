Элиста, , 12:59 — REGNUM Республика Калмыкия получила партию коммунальной техники. Спецмашины поступили в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития республики.

На пополнение парка коммунальной техники Калмыкия получила 110 млн рублей из федеральной казны. Ещё 1,11 млн рублей было выделено на эти цели из республиканского бюджета, пишет РИА Калмыкия.

Средства были направлены на покупку более 30 спецмашин, среди которых — экскаваторы-погрузчики, кран-манипулятор, автогидроподъемник.