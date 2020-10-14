Нижний Новгород, , 12:55 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение регионального законодательного собрания проект поправок в бюджет, предусматривающих получение в октябре еще 1,7 млрд рублей из федеральной казны.

По словам главы региона, эпидемиологическая обстановка, связанная с пандемией коронавируса, по-прежнему остается напряженной, а потому необходимы дополнительные средства для оказания поддержки медицинским и социальным работникам, а также предпринимателям.

Он отметил, что Нижегородская область получает из федерального бюджета деньги на стимулирующие выплаты работающим с коронавирусными больными медикам — 380,3 млн рублей и соцработникам — 163,4 млн рублей.

Никитин также сообщил, что федеральный бюджет планирует предоставить региону 2,5 млн рублей на выплату ежемесячного денежного вознаграждения учителям за классное руководство, более 441 млн рублей на выплату пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, 681,2 млн рублей на соцвыплаты безработным и 15 млн рублей на создание модельных библиотек.

И добавил, что октябрьские поправки также предполагают выделение из регионального бюджета 444,6 млн рублей на обеспечение льготников медикаментами и 110,09 млн рублей на финансовую поддержку организаций и самозанятых граждан.