Горно-Алтайск, , 12:53 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поддержал инициативу по созданию нового национального проекта, направленного на развитие внутреннего туризма. Об этом он написал на своей странице в инстаграм по итогам встречи с главой Ростуризма Зариной Догузовой.

Турист на Каракольских озерах. Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Нацпроект поможет нам улучшить инфраструктуру, повысить уровень сервиса, и самое главное — обеспечить жителей республики рабочими местами и новым источником дохода», — отметил глава, выразив надежду на положительное решение правительства по этому вопросу.

Он напомнил, что, несмотря на пандемию, Горный Алтай в этом году пользовался большим спросом среди туристов. Так, за лето регион посетили более 1,3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, республика приняла участие в программе стимулирования туристических поездок внутри страны, открытой Ростуризмом. По её условиям, туристы могут претендовать на возвращение части стоимости услуг туроператоров и гостиниц.

Подробнее: Туристов при посещении Горного Алтая поддержат финансово

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