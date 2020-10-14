Оренбург, , 12:50 — REGNUM В Оренбургской области средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 45,76 рубля, снизившись на одну копейку, сообщает Оренбургстат.

За неделю (5−12 октября) на рынке розничных цен произошли колебания: бензин марок АИ-92 (на 0,2%), а бензин марки АИ-95 напротив подешевел — на 0,3%.

На сегодняшний день ценник на бензин марки АИ-92 вырос до 43,15 рубля, а стоимость литра АИ-95 упала до 47,02 рубля. Кроме того, подорожало дизтопливо: с 47,84 до 47,91 рубля (на 0,3%).

Напомним, неделей ранее (28 сентября — 5 октября) вырос в цене бензин всех марок.

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