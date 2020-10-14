Москва, , 12:55 — REGNUM Самыми массовыми мотоциклами на начало второго полугодия 2020 года в России были байки бренда «ИЖ». Об этом 14 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На «ИЖ» приходится почти треть (30%) от общего количества мотоциклов в России — 723 тыс. единиц.

На втором месте мототехника компании «Урал». Их в стране насчитывалось 335 тыс. штук. Их доля от общего числа зарегистрированных в РФ байков составляет 14%. Тройку лидеров марочного рейтинга замыкают мотоциклы производства завода имени Дегтярева (223 тыс. ед.; 9,3%).

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились мотоциклы «Минск» (191 тыс. ед.) и байки чешского производителя Jawa (146 тыс. ед.).

Напомним, на 1 июля 2020 года в РФ числилось 1 459 000 мотоциклов отечественного производства.

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