Москва, , 12:49 — REGNUM Называть цифровой рубль, о создании которого задумался Банк России, криптовалютой не совсем корректно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Криптовалюта — это то, что эмитируется помимо государства или государством не контролируется. А цифровой рубль выглядит как специфическая форма безналичных денег. И пока нет ясности с тем, как эти деньги будут регулироваться, их не надо рассматривать как что-то особое. Но если вдруг выяснится, что у них будет какая-то отдельная сфера или отдельный режим применения, другое налогообложение, другой контроль, то тогда конечно, — сказал Делягин. — Но пока это отдельная форма безналичных денег и освоение новых технологий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему ЦБ РФ заинтересовался созданием цифрового рубля.

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