Москва, 14 октября 2020, 12:49 — REGNUM Называть цифровой рубль, о создании которого задумался Банк России, криптовалютой не совсем корректно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему ЦБ РФ заинтересовался созданием цифрового рубля.
Читайте ранее в этом сюжете: «Ради хайпа»: Делягин объяснил, зачем ЦБ РФ понадобился цифровой рубль
Читайте развитие сюжета: В РАНХиГС объяснили, к чему приведет появление цифрового рубля