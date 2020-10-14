Москва, , 12:44 — REGNUM Центральный банк России, видимо, решил показать, какой он передовой, и таким образом отвлечь внимание от банковского произвола. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал информацию о том, что ЦБ РФ пообещал изучить вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля.

«Естественно, это самореклама, — сказал Делягин. — Банк России, вероятно, занялся этим ради хайпа и рекламы, а кроме того, для того чтобы показать, какой он хороший и какой он передовой. И чтобы отвлечь внимание от бесконечной череды мошенничеств и банковского произвола в отношении клиентов. С другой стороны, это освоение принципиально новых технологий. И в этом отношении всё правильно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин предположил, что на создание цифрового рубля будут потрачены государственные деньги, а итоговый продукт сделают «тяп-ляп».

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