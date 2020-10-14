Нальчик, , 12:33 — REGNUM В Кабардино-Балкарии намерены выращивать ягоды в промышленном масштабе. Крупный инвестиционный проект по их производству намерен реализовать частный инвестор — агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», пишет ТАСС.

Стоимость проекта составит около 14 млрд рублей. Тепличный комплекс расположится на площади около 100 гектаров. В нем будут круглый год выращивать малину, ежевику и клубнику. Реализацию проекта намерены начать в 2022 году.

Президент агропромышленного холдинга Александр Рудаков считает проект перспективным, так как рынок ягод в России еще не полностью освоен. Таких крупных предприятий по их выращиванию в РФ нет. В основном качество и объем ягодной продукции на прилавках российских магазинов оставляет желать лучшего, так как её производят малые сельхозпредприятия, выращивающие ягоды в открытом грунте, поэтому урожайность зависит от погодных условий.

Читайте также: Иранцы создадут ягодные плантации в Ульяновской области