Берлин, , 12:30 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о начале приёма заказов на новые версии кроссовера Touareg. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новая версия кроссовера Touareg Volkswagen-newsroom.com

«Volkswagen наращивает наступление гибридных автомобилей. Touareg теперь также доступен для заказа в двух различных гибридных версиях с подключаемым модулем», — говорится в сообщении компании.

Оба варианта характеризуются запасом хода на электротяге до 47 км (WLTP) и низким средним энергопотреблением. При работе двигателя внутреннего сгорания и электромотора дальность хода возрастает до 810 км.

Бензиновый агрегат функционирует с электромотором и литий-ионной батареей, заряжаемой как на ходу, так и при подключении к электросети.

В основе силового агрегата, используемого на новых кроссоверах, турбированный движок 3.0 V6. Совокупная мощность базовой версии Touareg eHybrid составляет 280 кВт (381 л. с.), а топовой Touareg R — 340 кВт (462 л. с.).

Цена на Volkswagen eHybrid составляет 72 378 евро (около 6,58 млн рублей), новый Touareg R стоит 84 660 евро (около 7,7 млн рублей).

Напомним, в 2021 году Volkswagen планирует нарастить долю продаж электромобилей в Норвегии до 90%. А к 2023 году собирается перейти к продаже электрокаров, полностью прекратив реализацию машин с двигателями внутреннего сгорания.

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