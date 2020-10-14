Чебоксары, , 12:21 — REGNUM В Чувашии за сутки победили коронавирус 28 пациентов, при этом зарегистрированы летальные исходы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 14 октября, в Чувашии официально выявлено 9027 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 38.

Выздоровели в республике 7539 пациентов, что составляет 83,5% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки 28 человек победили SARS-CoV-2, в настоящее время продолжают лечение 1379 пациентов с коронавирусом.

В Чувашии зарегистрировано ещё три летальных исхода от COVID-19, в результате с начала пандемии скончались 109 жителей.

Отметим, что в Чебоксарах в режиме госпиталя для пациентов с коронавирусом с марта 2020 года продолжает работать больница скорой медицинской помощи (БСМП), где прошли лечение более 6 тыс. пациентов. В связи с ожидаемым ростом заболеваемости в качестве стационара подключен филиал № 2 — всего в БСМП развёрнуто 542 койки.