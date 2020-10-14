Чита, , 11:51 — REGNUM Администрация губернатора Забайкальского края не согласовала освоение Красночикойского каменноугольного месторождения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение основано в том числе на мнении местных жителей.

Отмечается, что согласно условиям освоения месторождения, которые озвучил департамент по недропользованию по ДФО, работа затронет территории нескольких сёл, а также предусматривает переселение жителей.

«При принятии решений органы власти должны учитывать мнение жителей Красночикойского района, которые не согласны с такими условиями освоения месторождения», — отметил руководитель администрации губернатора Алексей Казаков.

Он добавил также о необходимости сохранить уникальную экологию территории. По его словам, есть риски для нацпарка «Чикой». Кроме того, одноимённая река питает кедровые леса района.