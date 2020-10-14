Чебоксары, , 12:01 — REGNUM В Чувашии с начала года количество безработных выросло в шесть раз, при этом многие из официально зарегистрированных безработных «находятся в режиме ожидания: вдруг продлят выплату пособий» из-за пандемии коронавируса. Поэтому не все «замотивированы трудоустраиваться». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 октября, на заседании регионального правительства заявила глава минтруда Чувашии Алёна Елизарова.

Представляя проект решения о внесении изменений в республиканскую программу содействия занятости населения, министр труда и социальной защиты обратила внимание на ситуацию с безработицей. По её словам, с начала года в Чувашии количество зарегистрированных безработных увеличилось в шесть раз и на 14 октября достигло 25,37 тыс. человек. При этом еженедельно через службы занятости трудоустраиваются «от 1,3 тыс. до 1,5 тыс. граждан».

«Что примечательно, получателями пособия по безработице являются 13 631 человек, то есть 12 тыс. человек — это безработные, у которых срок получения пособия по безработице истёк, но они продолжают оставаться зарегистрированными безработными, поскольку право такое у них есть, но при этом находятся в режиме ожидания: вдруг продлят выплату пособий. И, к сожалению, также пока ещё не замотивированы трудоустраиваться», — сказала Алёна Елизарова.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что «нужно замотивировать работать», но «простыми мерами» это не решишь. В частности, нужно создавать рабочие места, решать ряд других комплексных проблем в экономике и социальной сфере, на что нацелена принятая в этом году комплексная республиканская программа социально-экономического развития.

Напомним, в Чувашии уровень зарегистрированной безработицы за четыре месяца, с апреля по август, вырос в 5,8 раза — с 0,83% до 4,8%. Если на начало года уровень зарегистрированной безработицы составлял в республике 0,68%, то к апрелю подрос до 0,83%, а на 1 августа достиг 4,8%. Таким образом, с начала года уровень безработицы вырос в семь раз. Власти прогнозируют, что по итогам 2020 года уровень безработицы снизится до 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавируса в стране была усилена социальная поддержка безработных граждан — в частности, пособие по безработице было увеличено до величины прожиточного минимума.

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