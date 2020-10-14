Магнитогорск, Челябинская область, , 11:49 — REGNUM За первое полугодие 2020 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» отгрузило покупателям 8246 тонн инновационных видов металлопродукции на общую сумму 365 миллионов рублей. Прибыль компании от продаж такого металлопроката за шесть месяцев года составила 50 миллионов рублей.

Освоение производства инновационной продукции — один из приоритетов научно-технической деятельности ПАО «ММК». В структуре компании работает Научно-технический центр, ежегодно реализующий мероприятия, нацеленные на снижение себестоимости и повышение качества металлопродукции, внедрение новейших технологий и оборудования, а также удовлетворение всех ожиданий потребителей. Комбинат на постоянной работает над совершенствованием технологий и освоением новых видов продукции.

За первые шесть месяцев 2020 года ММК освоил несколько важных технологий, ранее на комбинате не применявшихся. К ним относится технология производства листового проката шириной 2055 мм из стали марки S235J2, которая позволит расширить сортамент стали этой марки на стане 2500. Другое ноу-хау касается высокопрочной износостойкой стали MAGSTRONG, которую ММК выпускает с 2016 года. В 2020 году комбинат освоил технологию производства листового проката из стали марки MAGSTRONG W900QL в толщинах 35, 40 и 50 мм. Запланированы дополнительные производственные эксперименты, которые позволят расширить технологию для производства листов и в других толщинах.

Еще одно важное нововведение ММК — технология производства катанки из стали марки S2Ni2, S3TiB, которая позволит комбинату расширить сортамент для обеспечения дочерней компании, Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ», подкатом для производства сварочных проволок для сварки труб большого диаметра. Использование при производстве титана и бора позволили сделать шов более прочным, одновременно обеспечив высокую пластичность. Кроме того, ММК освоил технологию производства горячеоцинкованного проката с глубокоматовым полимерным покрытием со средней сморщенной фактурой поверхности по ГОСТ 34 180 размерами 0,45×1250 мм и 0,50×1250 мм цвета 7024 и 8017 по шкале RAL. Новая технология способствует расширению сортамента горячеоцинкованного проката с полимерными покрытиями. Как отмечается в сообщении ММК, инновационная деятельность характеризует комбинат «не только как надежного поставщика металлопродукции, но и как перспективного партнера, повышающего потенциал отечественной промышленности».