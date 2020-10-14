Сеул, , 11:45 — REGNUM Центральный банк Южной Кореи заморозил учётную ставку на уровне 0,5%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ЦБ.

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Известно, что данное решение было принято 14 октября в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике.

Напомним, что в марте текущего года ЦБ понизил учётную ставку на 0,5%, а в мае — на 0,25%.

Эксперты отмечают, что финансовый рынок страны стабильный, а цены на рынке недвижимости и ценных бумаг продолжают расти.

По мнению представителей Центрального банка страны, темпы падения экономики Южной Кореи составят 1,3%.

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