Белград, , 11:37 — REGNUM Министр финансов Сербии Синиша Мали встретился 14 октября с директором недавно открытого офиса американской финансовой корпорации развития Джоном Йовановичем, с которым он обсудил запуск новой схемы гарантий, которая поможет малым и средним предприятиям в Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«В ходе переговоров были заложены основы новой схемы гарантийного кредита, которую Сербия согласовывает с американской международной финансовой корпорацией развития. Я уверен, что мы создадим благоприятные условия для наших бизнесменов, и американская корпорация в наибольшей степени станет гарантом взятых кредитов в банках Сербии», — подчеркнул Мали.

По словам министра финансов Сербии, в предыдущей схеме гарантирования гарантом погашения этих кредитов было само государство.

Он заявил, что тот факт, что американцы рассматривают этот вариант, свидетельствует об уверенности администрации США в экономической политике Сербии, и что взятие на себя такого рода экономических рисков не является большой проблемой для американских инвесторов.