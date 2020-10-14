Москва, , 11:16 — REGNUM То, что Центральный банк России заговорил о внедрении цифрового рубля, может быть связано с тем, что государство просто выделило на это деньги, которые будут потрачены, а итоговый продукт будет сделан тяп-ляп. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил экономист Михаил Хазин.

«Почему идею цифрового рубля начали реализовывать именно сейчас? Я склонен считать, что выделили деньги. Но в чем ключевая проблема? Может быть, где-то есть люди, которые понимают, как это сделать умно, — сказал Хазин. — Беда состоит в том, что между теми людьми, которые наверху, и исполнителями, сидит какое-то количество людей, которые как раз и занимаются откатами, обналичкой и всем остальным. Причем они при должностях. И это люди, которые ни бельмеса не понимают ни в чем. Их задача — обналичка, откаты и прочее, и прочее. И по этой причине, я думаю, что все закончится тем, что где-то через год они тяп-ляп сделают рыбу, которую запускать будет нельзя».

Как предположил Хазин, в итоге с тем, что получится, работать будет нельзя — из-за постоянных взломов и утечек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин объяснил, с какой целью Банк России решил создать цифровой рубль.

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