Сеул, , 11:18 — REGNUM Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) улучшили прогноз темпов падения экономики Южной Кореи в 2020 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей фонда.

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Согласно опубликованным данным, темпы падения южнокорейского ВВП в текущем году составит 1,9%.

Известно, что в апреле текущего года эксперты прогнозировали падение экономики на уровне 1,2%, в июне — на уровне 2,1%.

Представители МВФ отмечают, что причина сокращения ВВП Южной Кореи во втором квартале 2020 года связана со снижением объёмов экспорта.

Кроме того, в министерстве стратегии и финансов Южной Кореи отмечают, что замедление темпов восстановления экономики связано с повторным распространением коронавируса в стране.

Между тем, нынешний прогноз темпов падения экономики Южной Кореи является вторым по величине среди 37 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Возглавляет список Литва с показателем 1,8%.

По прогнозам, темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составит 2,9%.