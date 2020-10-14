Москва, , 11:08 — REGNUM Не исключено, что планы Банка России ввести в стране так называемый цифровой рубль связаны с попытками регулятора бороться с обналичиванием средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил экономист Михаил Хазин.

«Гипотеза — это способ борьбы с обналичкой, — пояснил Хазин. — Грубо говоря, не должно быть такого, чтобы в какой-то подмосковной квартире лежали триллионы наличных денег. Непонятно откуда взявшихся. А обналичкой в основном занимаются крупные государственные банки. Те объемы, которые в этих самых квартирах складируются, это суммы, которыми оперируют не рядовые граждане, а крупные взяточники. Это всё происходит на уровне государства. Но это и про людей тоже. Поскольку люди склонны налогов не платить, то надо их за это дело взять».

Как предположил Хазин, логика будет очень простая — всем гражданам скажут, что теперь у них должен быть этот электронный кошелек.

«И они будут обязаны все свои сбережения на эти электронные кошельки положить, — сказал Хазин. — Но если они положат больше, чем что-то, то они обязаны будут по каждому рублю объяснить, откуда он взялся. А если они этого не сделают, то эти деньги будут конфискованы. А если они попытаются эти деньги на электронный кошелек не класть, а где-то ими расплачиваться, то тогда у них будут разного рода неприятности. Возможно, в этом состоит задумка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков заявил, что в России не стоит торопиться с выпуском цифрового рубля, пока не будут изучены и решены все проблемные нюансы, с которыми сопряжено внедрение этой валюты.

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