Чебоксары, , 11:03 — REGNUM В селе Моргауши в Чувашии, которое является районным центром Моргаушского района, планируют потратить почти 1 млн рублей на обустройство остановочной площадки. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает администрация Моргаушского района. В аукционе речь идёт о «восстановлении остановочной площадки по улице Красная площадь в селе Моргауши». Согласно техническому заданию, в план работ включили, в частности, снятие растительного грунта, подготовку земляного полотна, разбор и устройство новой дорожной одежды, установку дорожных знаков и устройство площадки для посадки (высадки) пассажиров.

Начальная цена контракта составляет 985 800 рублей. Данные средства предусмотрены в виде республиканских субсидий на дорожную деятельность, также выделяются средства из казны Моргаушского района.

На выполнение работ в случае подписания контракта работ даётся 30 дней.