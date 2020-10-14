Уфа, , 10:59 — REGNUM Более 2,25 млрд рублей льготных займов получили компании Башкирии от Фонда развития моногородов. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба правительства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 2016 года две компании в Башкирии получили льготные займы от Фонда развития моногородов на общую сумму свыше 2,25 млрд рублей.

Так, при при поддержке Фонда в Кумертау был возведен маслоэкстракционный завод. На этом предприятии было создано 500 рабочих мест. Отмечается, что Башкирия сотрудничает с Фондом развития моногородов с 2015 года. В республике признаны моногородами шесть муниципалитетов: Нефтекамск, Кумертау, Белебей, Белорецк, Учалы и Благовещенск, в которых живут свыше 400 тысяч человек (почти 10% от всего населения Башкирии). На этих территориях создается около 10% объёма промышленного производства республики.

Сообщается, что специалисты подали заявку на включение города Сибай в перечень монопрофильных муниципалитетов.

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