Лондон, , 10:54 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford изменил моторную линейку модели Fiesta в Великобритании. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Версия модели с дизельным мотором TDCi заменена серией автомобилей с гибридной силовой установкой. Эти изменения связаны с очень сильным падением продаж дизельных Ford Fiesta.

Новая версия в своём арсенале теперь имеет «мягкий» гибридный агрегат MHEV, который базируется на однолитровом турбированном двигателе Ecoboost.

Стоит отметить, что эта замена вполне ожидаема, поскольку ещё три года назад при выходе на рынок модели Fiesta восьмого поколения в автокомпании спрогнозировали, что на долю дизельных движков придётся всего 9% от общего объёма продаж. В британском офисе марки Ford подтвердили эту тенденцию и заявили, что идёт дальнейшее снижение продаж дизельных авто.

Ранее дилеры компании Ford в Европе приступили к продажам лимитированной модели Fiesta ST Edition мощностью 200 л. с. Турбированный мотор авто объёмом полтора литра сочетается с шестипозиционной механической трансмиссией.

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