Москва, , 10:39 — REGNUM Отмена действующих в Европе пошлин на российские удобрения может дать дополнительный стимул развитию местного сельского хозяйства и внести существенный вклад в обеспечение национальной продовольственной безопасности Франции. Об этом заявил генеральный директор ФосАгро, член Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Гурьев, выступая на заседании Совета делового сотрудничества (СДС) Россия-Франция.

«В условиях пандемии, когда правительства отдельных стран стремятся гарантировать интересы местных производителей и защиту национальных запасов продовольствия, единственный эффективный способ достичь продовольственной безопасности — это обеспечить беспрепятственную международную торговлю, — заявил Андрей Гурьев. — Однако наряду с российской металлургической отраслью, отрасль минеральных удобрений является наиболее зарегулированной в виде пошлин, квот, полного запрета на поставки на емкие рынки сбыта».

Так, европейские фермеры несут финансовое бремя действующего в ЕС единого таможенного тарифа (ЕТТ) на удобрения. Он составляет 6,5% и применяется в том числе против экологичных фосфорных удобрений из России, которые в своем составе не содержат концентраций токсичных металлов, таких как кадмий.

При этом ряд стран-экспортеров удобрений на европейский рынок имеют двухсторонние соглашения с ЕС о свободной торговле, по условиям которых установлена нулевая ставка ЕТТ на удобрения. Пошлиной не облагается, в том числе, и продукция ряда производителей с крайне высоким содержанием кадмия в составе. Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация, при которой регулятор заставляет фермеров переплачивать за экологичные удобрения.

«Обеспечение доступности зеленых удобрений для европейских фермеров будет способствовать устойчивому землепользованию, повышению безопасности и улучшению качества французской сельхозпродукции», — сказал Андрей Гурьев, почеркнув готовность ФосАгро сотрудничать с Францией в сфере безопасной «зеленой» экономики.

Настроения инвестировать есть

В своем выступлении Президент РСПП Александр Шохин отметил, что пандемия создала экстраординарную ситуацию — многие отрасли в наших странах, да и в мире в целом, оказались под угрозой прекращения деятельности. Происходит сокращение спроса, как внутреннего, потребительского, так и внешнего, из-за закрытия национальных границ. Он подчеркнул, что темпы падения мировой торговли оказались более серьезными, нежели темпы снижения ВВП в глобальной экономике.

Президент РСПП подчеркнул важность изучения мирового опыта — того, как лучше поддерживать население, выстраивать систему здравоохранения и систему профилактических мер. Российские компании активно работают над этим. В РСПП функционирует Координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции, так как для адаптации к нынешней ситуации важно, чтобы бизнес использовал лучшие практики.

Говоря о начале публичных обсуждений бюджета России на следующий год и на ближайшую трехлетку, Александр Шохин отметил, что фиксируется высокий уровень неопределенности. Многие параметры прогноза поплыли. Если месяц назад говорилось о падение ВВП менее чем на 4%, то сейчас эксперты заявляют о наибольшей вероятности падения на 5−6% с учетом второй волны.

«Будем надеяться, что мы извлечем уроки из первой волны и сумеем подготовиться ко второй», — добавил президент РСПП.

«РСПП сотрудничает с правительством по реализации общенационального плана по восстановлению российской экономики. Более половины предложений РСПП инкорпорированы в этот план. РСПП сумел убедить правительство в том, что новые налоговые инициативы не будут касаться новых инвестпроектов, которые будут защищены в рамках СПИКов и СЗПК», — сказал Александр Шохин.

Он привел данные исследования РСПП, согласно которым, после окончания первой волны пандемии оптимизм компаний относительно их будущего вырос, но сегодня этот показатель снова падает. Тем не менее, инвестиционные намерения компаний достаточно выражены. По данным EY, 34% проектов находятся в стадии завершения, 65% имеют подтверждение продолжения реализации. Только 1% не подтверждается. Так что бизнес намерен двигаться дальше. В России работают более 500 компаний с французским капиталом. Шесть из них являются членами Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Важно, чтобы заседания КСИИ и CEFIC стали импульсом для продвижения уже запущенных проектов, а также для формирования новой повестки сотрудничества.

Количество участников Совета растет

Председатель российской части СДС, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров отметил, что в декабре прошлого года Совету удалось выстроить планы по продвижению сотрудничества.

«Пандемия, к сожалению, внесла свои коррективы в реализацию этих планов, однако кое-что важное сделать все же удалось, — сказал Белозеров. — В текущем году совместно с РСПП был обновлен состав российской части Совета делового сотрудничества Россия — Франция, который оставался неизменным с момента его создания в 2012 году. Мы расширили традиционный костяк из руководителей-членов Совета, представленный фондом «Сколково», Российским фондом прямых инвестиций, компаниями «Алианта Груп», «Содис», другими организациями и компаниями, за счет первых лиц таких крупных объединений и организаций, как «КАМАЗ», Группа «ФосАгро», Россети».

«Уверен, что тема инноваций и цифровых технологий должна быть в фокусе внимания по линии как нашего Совета, так и в более широком плане — в рамках Российско-французского совета «Индустрия будущего», созданного по инициативе РСПП и Medef International», — добавил он, отметив также важность «зеленой» проблематики ввиду назревающей темы оплаты компаниями углеродного следа.

Олег Белозеров отметил, что заседание Совета является важным в плане подготовки деловой части межправительственного Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, заседание которого предварительно намечено на декабрь текущего года. Исходя из договоренностей на заседании CEFIC в декабре прошлого года, российская часть Совета делового сотрудничества совместно с РСПП проработали предложения французских компаний по совершенствованию бизнес-климата в России. В результате этой работы в секретариат российской части CEFIC и в Medef International была передана позиция по таким принципиальным вопросам, как импортозамещение, интеллектуальная собственность, трудовая миграция, арбитраж, международная судебная практика и другим.

Не допустить второго карантина

Председатель французской части СДС, президент Medef International, председатель и генеральный директор Fives Group Фредерик Саншез дал краткую характеристику экономической ситуации во Франции, уточнив, что ВВП страны в апреле — мае упал на 11%. Сейчас сокращение ВВП составляет 8%. Он также проинформировал о государственных мерах поддержки населения и бизнеса и о плане правительства по восстановлению экономики.

Фредерик Саншез отметил, что пандемия сильно повлияла на всех, но при этом он выразил уверенность, что страны не должны вступать в новый карантин. Экономическая деятельность должна продолжаться. Несмотря на то, что вторая волна порождает новую неуверенность, бизнес сохраняет оптимизм. Опрос компаний показал, что они готовы по-крупному инвестировать в Россию, рассматривая ее как часть большой Европы. Ни одна серьезная французская компания не покинула Россию в период кризиса.

Искать новые формы и форматы

Председатель совета директоров Фонда «Сколково», член бюро правления РСПП Виктор Вексельберг рассказал о последних событиях и инициативах Фонда на французском направлении, в частности, о прошлогоднем визите во Францию российских стартапов с презентацией компаний ведущим французским партнерам.

«Этот формат работы зарекомендовал себя как очень эффективный, будем продвигать его и дальше», — сказал Виктор Вексельберг.

Он отметил, что необходимо искать новые форматы взаимодействия, и предложил создать российско-французскую платформу по цифровым технологиям и расширить этот формат на другие тематики.

По итогам заседания было решено обобщить поступившие предложения и сформировать планы работы Совета на оставшийся период 2020 года и на 2021 год с учетом эпидемиологической ситуации. С октября намечено запустить серию двусторонних вебинаров, посвященных индустрии будущего, цифровизации, низкоуглеродной экономике, энергоэффективности, развитию «умных городов», АПК.