Москва, , 10:21 — REGNUM Власти РФ не учитывают то, как вторая волна коронавируса повлияет на реальный сектор российской экономики. Об этом 14 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказала профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала данные Минфина РФ о том, что исполнение «бюджетов субъектов говорит об их постепенной стабилизации — большинство перешло к восстановлению».

«Однозначно, торопится, — сказала Седова, отвечая на вопрос о том, не торопится ли Минфин с выводами. — Во-первых, началась вторая волна коронавируса, и пока неизвестны все ограничения, которые будут наложены на реальный сектор экономики. А во-вторых, даже базовый вариант прогноза Минэкономразвития на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов дает весьма оптимистичный прогноз на 2021 год — темпы роста составят около 3%. Однако данный прогноз также не учитывает влияния второй волны коронавируса».

Как подчеркнула экономист, по оценкам ведущих мировых рейтинговых и аналитических агентств, период восстановления экономики России может занять от двух до трех лет, а период стабилизации — около 1−1,5 года. Вместе с тем Седова обратила внимание на то, что средний размер месячного дохода жителей 19 из 85 российских регионов вырос в первом полугодии 2020 г. относительно аналогичного периода прошлого года, а следовательно, выросли налоговые доходы региональных бюджетов.

Напомним, как сообщалось ранее, Минфин РФ объявил о том, что «темпы роста региональных доходов перешли к восстановлению».