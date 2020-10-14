Москва, 14 октября 2020, 10:21 — REGNUM Власти РФ не учитывают то, как вторая волна коронавируса повлияет на реальный сектор российской экономики. Об этом 14 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказала профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала данные Минфина РФ о том, что исполнение «бюджетов субъектов говорит об их постепенной стабилизации — большинство перешло к восстановлению».
Как подчеркнула экономист, по оценкам ведущих мировых рейтинговых и аналитических агентств, период восстановления экономики России может занять от двух до трех лет, а период стабилизации — около 1−1,5 года. Вместе с тем Седова обратила внимание на то, что средний размер месячного дохода жителей 19 из 85 российских регионов вырос в первом полугодии 2020 г. относительно аналогичного периода прошлого года, а следовательно, выросли налоговые доходы региональных бюджетов.
Напомним, как сообщалось ранее, Минфин РФ объявил о том, что «темпы роста региональных доходов перешли к восстановлению».