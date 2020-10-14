Москва, , 10:16 — REGNUM Mercedes-Benz, Porsche и Infiniti возглавили рейтинг автомобильных марок, владельцы которых чаще попадают в крупные аварии в России. Об этом сообщается на сайте «АльфаСтрахование».

На премиальные бренды приходится максимальная доля ДТП (дорожно-транспортных происшествий), в результате которых машины не подлежит восстановлению. При этом собственникам таких авто выплачивается полная страховая стоимость.

Согласно статистике, самой «аварийной» маркой в России в 2020 году стал Porsche (с долей ДТП в 0,75%). Далее в списке расположились: Infiniti (0,58%), Mercedes-Benz (0,55%), Jeep (0,51%). Замыкают список BMW (0,50%) и Audi (0,49%).

Среди автомобилей массового сегмента также есть бренды с высоким процентом не восстановления авто в ДТП. К ним относятся: Renault (0,54%), отечественная Lada (0,52%) и KIA (0,5%).

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz поднял цены почти на все модели, представленные в России.

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