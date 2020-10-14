Москва, , 10:08 — REGNUM В России не стоит торопиться с выпуском цифрового рубля, пока не будут изучены и решены все проблемные нюансы, с которыми сопряжено внедрение этой валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«Не стоит забывать, что фиатные деньги (наличные и безналичные) существуют уже давно, и с ними связан ряд проблем, которые до сих пор не решены (кражи, необоснованные блокировки, инфляция и так далее). Введение цифрового рубля не решит указанных проблем, а добавит еще и целый ряд новых, связанных с его цифровой природой и особенностями цифрового обращения, — сказал Марков. — Необходимо также прорабатывать соответствующие технологии, необходимые для его выпуска, для того чтобы Россия двигалась в данном направлении наравне с другими странами. Однако торопиться с выпуском цифрового рубля не стоит, пока эти и другие возможные нюансы не будут тщательно изучены и проработаны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, с какими сложностями может быть сопряжено внедрение в РФ цифрового рубля.

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