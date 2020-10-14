Стокгольм, , 10:15 — REGNUM По данным торговой организации Svensk Handel, торговля одеждой в Швеции переживает не лучшие времена. Только за сентябрь этого года общий объем продаж одежды сократился на 11%. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Продажи обуви за прошлый месяц снизились на 22,6%. При этом кризис не обошел стороной электронную коммерцию, показатели которой также падают.

«Уже седьмой месяц подряд мы вынуждены наблюдать резкое падение продаж в индустрии моды», — заявила Карин Йоханссон, генеральный директор Svensk Handel.

Всего за этот года, объемы торговли одеждой сократились чуть более на 17%, а обуви — на 31%. Некоторые ритейлеры уже намекают на скорое сокращение персонала, что может сильно ударить по молодежной занятости.