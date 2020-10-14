Москва, , 10:02 — REGNUM Накануне нефть на мировых рынках отыграла потери, понесенные 12 октября, но не смогла показать более энергичного и устойчивого роста из-за сохраняющихся опасений за спрос, которые перевешивают позитивные факторы и препятствуют удорожанию черного золота. На утренних торгах в среду Brent продолжает удерживаться над уровнем 42 доллара за баррель, но, судя по возобновившемуся медвежьему уклону, может снова утратить эту отметку. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, октябрьский доклад ОПЕК усилил беспокойство игроков по поводу перспектив спроса. В организации сообщили, что по-прежнему прогнозируют снижение спроса на нефть в этом году на 9,5 млн баррелей в сутки, тогда как прогноз на 2021 год был пересмотрен в сторону понижения. Если месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост спроса на 6,6 млн баррелей в день, то теперь ожидается более скромное восстановление на 6,5 млн.

Он добавил, что наблюдая за растущим числом зараженных коронавирусом, трейдеры все больше сомневаются в том, что в обозримом будущем рынку удастся нащупать равновесие между спросом и предложением, особенно в свете восстановления добычи в Ливии, Норвегии и США. Отсутствие прогресса с испытанием вакцины добавляет негатива с этого фронта.

По его словам, локально давление на цены также оказывает фактор укрепления доллара, который растет против большинства валют и сдерживает бычий потенциал Brent. В краткосрочной перспективе котировкам необходимо удержаться над уровнем 42 доллара, чтобы избежать более глубокой просадки.