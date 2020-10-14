Москва, , 10:02 — REGNUM Если в РФ будут внедрять цифровой рубль, то надо будет решить вопрос повсеместного и стабильного интернет покрытия по всей стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«Для широкого внедрения цифрового рубля по всей стране необходимо, чтобы граждане обладали соответствующими техническими возможностями, позволяющими им использовать его в расчетах, — пояснил Марков. — А с этим пока у нас дела обстоят не лучшим образом, особенно среди немолодых и небогатых граждан. Кроме того, несмотря на потенциальную возможность рассчитываться цифровым рублем офлайн, необходимо решить вопрос повсеместного и стабильного интернет покрытия по всей стране, чтобы можно было получать за цифровой рубль товары и услуги онлайн».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков указал на еще одну проблему, с которой может быть сопряжено внедрение в РФ цифрового рубля.

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