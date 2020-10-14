Тбилиси, , 09:58 — REGNUM Переход в Грузии на новый экологический межгосударственный стандарт дизельного топлива Евро-5, который планируется начать с 1 января 2021 года, приведет к росту цен на него, что пагубно скажется на ряде отраслей экономики страны. Об этом агентству Report 13 октября рассказал генеральный директор грузинского подразделения азербайджанской компании SOCAR Леван Гиоргадзе.

«Наше желание и просьба — отложить срок введения нового стандарта до 1 января 2022 года. Мы считаем, что цена на топливо значительно вырастет, если не будет импорта из Азербайджана. Это сильно ударит по таким отраслям, как агропромышленный комплекс и транспортный сектор», — сказал журналистам Гиоргадзе.

Производство топлива Евро-5 в Азербайджане планировали начать в конце текущего года, но отложили это на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Если в Грузии перейдут на этот стандарт в будущем году, то, как сказал Гиоргадзе, дизтопливо придется покупать у Турции, где оно дороже.

«Мы потеряем это конкурентное преимущество, если преждевременно примем этот стандарт», — отметил гендиректор филиала SOCAR.

Стоит отметить, что с января по сентябрь 2020 года в Грузию было импортировано 419,4 тыс. тонн дизельного топлива, что на 43,4 тысячи тонн, или на 11,5%, больше, чем за аналогичный период 2019 года. Объем поставок из Азербайджана составил 38%, из России — 23,7%.