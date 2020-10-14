Москва, , 09:55 — REGNUM При обсуждении вопроса о введении в России цифрового рубля важно продумать, как будет решаться проблема «задвоения» денежной массы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«Тут возникает очень важный момент, связанный с инфляционной составляющей такого выпуска: как будет решаться вопрос задвоения денежной массы, возникающего при выпуске цифровых рублей в обмен на безналичные деньги на счете, — сказал Марков. — Цифровые рубли будут обращаться, и ими будут расплачиваться за товары и услуги. Но и безналичные рубли не будут лежать в банке мертвым грузом, а будут пущены банком в оборот по другим своим операциям. Подобное задвоение ведет к увеличению денежной массы, что, как известно, способствует росту инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, что введение в России цифрового рубля является закономерным и уместным шагом со стороны финансовых властей РФ.

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