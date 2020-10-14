Москва, 14 октября 2020, 09:55 — REGNUM При обсуждении вопроса о введении в России цифрового рубля важно продумать, как будет решаться проблема «задвоения» денежной массы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, что введение в России цифрового рубля является закономерным и уместным шагом со стороны финансовых властей РФ.
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