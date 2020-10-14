Москва, , 09:49 — REGNUM Цифровой рубль будет храниться в специальном электронном кошельке, который открывает банк, в котором хранятся безналичные деньги граждан или предприятий, и расплачиваться ими можно будет как онлайн, так и офлайн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«Банк России планирует изучить вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля, который может стать третьей формой денежных средств и обращаться вместе с наличными и безналичными рублями. Он может быть выпущен в виде цифрового кода, — сказал Марков. — Это вполне уместное и необходимое действие со стороны Банка России. Несмотря на негативное отношение большинства центральных банков к криптовалютам, к числу которых в некотором роде может быть отнесен и цифровой рубль, многие из них разрабатывают механизмы выпуска цифровых валют и даже в тестовом режиме запускают пилотные проекты с ними».

Как подчеркнул Марков, все это отвечает духу и влиянию современности, когда в большинстве стран во многих сферах происходит активный переход на цифровизацию процессов.

«Предполагается, что эмитентом цифрового рубля будет выступать Банк России, он будет храниться в специальном электронном кошельке, который открывает банк, в котором хранятся безналичные деньги граждан и/или предприятий, и расплачиваться ими можно будет как онлайн, так и офлайн (безналичными деньгами только онлайн)», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов предположил, что российская экономика, скорее всего, просто не заметит «цифровой рубль».

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