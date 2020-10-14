Москва, 14 октября 2020, 09:49 — REGNUM Цифровой рубль будет храниться в специальном электронном кошельке, который открывает банк, в котором хранятся безналичные деньги граждан или предприятий, и расплачиваться ими можно будет как онлайн, так и офлайн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.
Как подчеркнул Марков, все это отвечает духу и влиянию современности, когда в большинстве стран во многих сферах происходит активный переход на цифровизацию процессов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов предположил, что российская экономика, скорее всего, просто не заметит «цифровой рубль».
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