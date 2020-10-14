Москва, , 09:48 — REGNUM Жители России приобретают жильё в основном в ипотеку. Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта «Дом Mail.ru».

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Так, из 48% опрошенных, которые планируют покупать квартиру, почти две трети (68%) намерены взять под эти цели ипотечный кредит. При этом они отмечают, что сейчас можно найти выгодные ставки на кредиты.

Добавим, что из тех, кто приобрёл жильё за последние полгода, а таковых оказался 21%, оформили ипотеку на покупку квартиры 79%.

«Процентная ставка по кредитам на квартиры у 36% составляет 6−7%, у 25% — 9−10%, у 23% — 8−9%», — показали данные опроса.

Чаще всего респонденты покупали двухкомнатные (36%) и однокомнатные (29%) квартиры. Также большинство покупателей остановили выбор на новостройках, пишет ТАСС. Так, квартиры в строящемся или недавно сданном доме приобрели более 60% опрошенных.

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Участие в опросе, который проводился с 23 сентября по 9 октября, приняли свыше 2 тыс. пользователей проекта «Дом Mail.ru».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что на сегодня вероятность ипотечного кризиса в России остаётся невысокой. По его словам, текущий уровень ипотечных ставок является самым низким во всей современной истории России и приводит к ажиотажному спросу на жильё. В августе российские банки выдали ипотечные кредиты на 375 млрд рублей, что стало новым историческим рекордом.

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