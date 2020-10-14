Москва, , 09:41 — REGNUM Пандемия коронавируса ускорила процесс сокращения в России количества физических магазинов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил профессор магистерской программы «Менеджмент в ритейле» НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

«Скорее всего, сокращение числа физических магазинов продолжится. И эта тенденция, в немалой степени, усилена пандемией коронавируса, когда многие люди впервые активно перешли на онлайн-покупки и теперь уже не хотят от этого отказываться в дальнейшем, — сказал Липсиц. — Сыграет свою роль и продолжающееся обеднение населения. Выжить, продавая очень дешево, могут лишь немногие, обычно наиболее крупные торговые сети».

Как подчеркнул экономист, сокращение числа физических магазинов, вероятно, мало повлияет на жизнь обитателей крупных городов, но может постепенно снизить качество жизни населения малых и средних городов России, а также сельского населения.

«Скорее всего, затруднится жизнь российских сельхозпроизводителей и тех компаний малого и среднего бизнеса, которые продавали свои товары через несетевые розничные магазины. Им будет куда сложнее найти каналы сбыта и обеспечить получение выручки от продаж», — подчеркнул Липсиц.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Липсиц рассказал, что некогда модный формат гипермаркетов уходит в прошлое.

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