Москва, 14 октября 2020, 09:41 — REGNUM Пандемия коронавируса ускорила процесс сокращения в России количества физических магазинов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил профессор магистерской программы «Менеджмент в ритейле» НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
Как подчеркнул экономист, сокращение числа физических магазинов, вероятно, мало повлияет на жизнь обитателей крупных городов, но может постепенно снизить качество жизни населения малых и средних городов России, а также сельского населения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Липсиц рассказал, что некогда модный формат гипермаркетов уходит в прошлое.
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