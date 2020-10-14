Сеул, , 09:41 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса в Южной Корее по-прежнему фиксируют сокращение туристического потока. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

Согласно опубликованным данным, в августе 2020 года Южную Корею посетили 68 797 иностранцев, что на 95,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что число граждан Китая, посетивших страну Утренней свежести в августе текущего года, сократилось на 97,2%, до 16 275 человек, граждан Японии — на 99,6%, до 1275 человек, граждан США — на 84,6%, 13 368 человек.

Отмечается, что сокращение туристического потока во многом связано с приостановкой или отменой авиасообщения между странами.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж, их число сократилось на 96,3%, до 88 888 человек.