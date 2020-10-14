Ставрополь, , 09:40 — REGNUM Власти Ставрополья проработают возможность возобновления работы кинотеатров, которые остаются закрытыми в регионе с начала пандемии. При этом в случае открытия предприятия должны будут соблюдать ряд санитарных требований, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе губернатора края по итогам заседания координационного совета региона по противодействию коронавирусу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Вопрос возобновления работы кинотеатров на Ставрополье 12 октября был поднят в ходе состоявшейся в краевой столице встречи уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с бизнесменами.

Представители отрасли тогда сообщили, что уже семь месяцев не могут принимать посетителей, при этом продолжают начислять зарплаты сотрудникам, платить за аренду помещений и оплачивать налоги. Бизнес-омбудсмен заверил, что обсудит ситуацию во время встречи с губернатором края.

Читайте также: Бизнес-омбудсмен Титов: кинотеатры на Ставрополье должны возобновить работу

В ходе заседания координационного совета глава региона Владимир Владимиров поручил краевому комитету по пищевой, перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с Роспотребнадзором проработать возможности возобновления работы кинотеатров.

Вместе с тем губернатор обозначил требования, соблюдение которых обязательно для открытия предприятий. В их числе — заполняемость залов не более чем на 50%, соблюдение масочного режима, обеспеченность средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, а также наличие тестов на COVID-19 для персонала.

Читайте также: На Ставрополье отмечен антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19