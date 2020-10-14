Владикавказ, , 09:36 — REGNUM Северная Осетия получит 200 млн рублей на реконструкцию тоннеля по дороге к строящемуся курорту «Мамисон» в Алагирском районе. Денежные средства выделены из резервного фонда правительства РФ. Об этом в ходе заседания правительства региона 13 октября сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Тариэль Солиев.

В настоящее время ведется обсуждение с федеральными ведомствами финансирования проекта по строительству курорта «Мамисон». По словам премьер-министра Таймураза Тускаева, общая сумма, необходимая на два участка дороги и тоннеля, ведущие к курорту, составляет около 1,9 млрд рублей. Помимо этого, 6,4 млрд рублей будут направлены на строительство инженерной и горнолыжной инфраструктуры «Мамисона». Эта сумма уже заложена в бюджете РФ на 2021 и последующие годы.

«Надеемся, что в 2021-м и 2022 году оставшиеся суммы также будут предусмотрены и в федеральном, а затем и в региональном бюджете. Также довожу до сведения коллег, что в первом чтении в бюджете страны на 2021 год и последующие периоды заложены 6,4 миллиарда рублей на строительство инженерной и горнолыжной инфраструктуры проекта», — цитирует Тускаева пресс-служба главы субъекта.

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