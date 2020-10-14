Москва, , 09:35 — REGNUM Некогда модный формат гипермаркетов уходит в прошлое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил профессор магистерской программы «Менеджмент в ритейле» НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

«Во-первых, во всем мире физические магазины все больше проигрывают онлайн-торговле. И даже в США банкротятся и закрываются целые сети некогда знаменитых магазинов, — сказал Липсиц. — Во-вторых, изживают себя некоторые форматы магазинов, и их приходится закрывать, чтобы избежать роста убытков. Например, уходит в прошлое некогда модный формат гипермаркетов и, скажем, «Ашан» закрывает один такой магазин за другим по всей России».

Как подчеркнул Липсиц, вместо этого покупатели переключаются на магазины «у дома» или даже на заказ на дом готовых блюд из «темных кухонь» (так называют рестораны, работающие только на службу доставки) или из открытых ритейлерами собственных фабрик-кухонь (smart kitchen).

«В-третьих, население России беднеет и переключается на самые дешевые магазины. И те торговые заведения, которые в этой борьбе проигрывают, вынуждены закрывать свои двери», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов заявил, что российский массовый потребитель уже оценил удобство и комфорт доставки товаров на дом от продуктов питания до мебели и электроники, и поэтому все реже совершает походы в магазин.