Москва, 14 октября 2020, 09:35 — REGNUM Некогда модный формат гипермаркетов уходит в прошлое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил профессор магистерской программы «Менеджмент в ритейле» НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
Как подчеркнул Липсиц, вместо этого покупатели переключаются на магазины «у дома» или даже на заказ на дом готовых блюд из «темных кухонь» (так называют рестораны, работающие только на службу доставки) или из открытых ритейлерами собственных фабрик-кухонь (smart kitchen).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов заявил, что российский массовый потребитель уже оценил удобство и комфорт доставки товаров на дом от продуктов питания до мебели и электроники, и поэтому все реже совершает походы в магазин.